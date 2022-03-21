نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار لحظة بلحظة بعد ارتفاعه المفاجىء في البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت أسعار الدولار اليوم في مصر الاثنين الموافق 21 مارس 2022، وذلك بشكل غير مسبوق من قبل، والذي حافظ على استقرار سعره لنحو عامين، منذ اتخاذ محافظ البنك المركزي طارق عامر قراراً بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفع السعر في ذاك الوقت بشكل غير مسبوق، واستمرت حالة عدم الاستقرار في السعر إلى أن حافظ على توازنه خلال السنوات والأعوام الماضية ليبلغ أخر سعر سجله خلال الأيام الماضية نحو 15.40 جنيه للشراء ، 15.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار لحظة بلحظة في البنوك المصرية:-

ومع صباح اليوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022، فوجئ المواطنين في مصر بارتفاع كبير في الدولار مقارنة بالأيام السابقة ، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع الدولار ليصل إلى 17.40 جنيه للشراء و 17.50 جنيه للبيع بارتفاع قدره جنيهان عن يوم أمس الأحد.

كما بلغ في بنك مصر نحو 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعره 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي بلغ السعر نحو 17.42 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

كذلك فقد بلغ في البنك التجاري الدولي سي أي بي نحو 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد بلغ نحو 17.42 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع، أما في بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغ نحو 17.42 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

وأخيراً بلغ في بنك كريدي أجري كول مصر نحو 17.42 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

وهناك توقعات باستمرار ارتفاع السعر خلال الايام المقبلة مقارنة بالأيام السابقة، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، والتي كانت لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات الدول النامية، حيث قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار، وهو ما أدي إلى رفع سعره في مختلف بلدان العالم.

من جهة أخرى فقد أعلنت البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة 1%، كما قام البنك الأهلي المصري بإصدار شهادة ادخارية ذات عائد 18% لمدة عام واحد، كما قام بنك مصر أيضاً بطرح شهادة ادخارية ذات عائد 18% لمدة عام واحد وهو عائد ثابت يصرف شهرياً لصاحب الشهادة.