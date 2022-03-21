تعرف علي شهادات بنك مصر بأعلي عائد استثماري يصل إلي 18% سنويا

شهادات بنك مصر ذو العائد الاستثماري الثابت أو المتغير من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين الذي يبحثون عن عائد شهري أو سنوي دائم دون الوقع في أي مخاطر ونستعرض معكم من خلال هذا المقال عن الشهادات الاستثمارية التي تصدر من أحد وأهم البنوك في مصر وهو بنك مصر الذي تم إنشائة عام 1920 علي يد أحد أهم رجال الاقتصاد في تاريخ مصر طلعت باشا حرب وكان يهدف إلي تمويل المشروعات الاقتصادية بعد تدهور الاقتصاد المصري في عصر الاحتلال البريطاني ويصل عدد مشروعات التي يساهم فيها البنك حاليا حوالي 220 مشروعا متنوعا وسوف نتعرف الأن علي قيمة شهادات بنك مصر ونسبة العائد علي كل شهادة إدخار بعدل قرار البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 1.5 نقطة اليوم 21/3/2022 والأعلان عن شهادة طلعت حرب بعائد 18%.

شهادة القمة بنك مصر

مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد.

الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنية مصري ومضاعفاته.

يمكن أسترداد جزء من قيمة الشهادة أو قيمة كاملة بعد 6 أشهر وفقا لجدول الأسترداد.

يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة.

معدل الفائدة علي شهادة القمة 11% سنويا تصرف شهريا طوال مدة الشهادة.

شهادة الادخار ذو العائد الثابت لخمس سنوات

مدة الشهادة خمس سنوات.

الحد الأدني لشهراء الشهادة 1200 ومضاعفاتها للعائد الشهري و1000جنية ومضاعفاتها للعائد السنوي.

يمكن أسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور فترة 6أشهر.

معدل فائدة 9% للعائد الشهري و9.5% للعائد السنوي.

شهادة الادخار ذو العائد الثابت لمدة 7 سنوات

مدة الشهادة 7 سنوات.

الحد الأدني لشراء الشهادة 750 ومضاعفاتها.

يصرف العائد شهريا بمعدل فائدة 9.75% سنويا.

يمكن استرداد مبلغ الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر.

شهادات بنك مصر الثلاثية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدني لشراء الشهادة 500 جنية ومضاعفاتها.

يصرف العائد شهريا ومعدل الفائدة علي هذة الشهادة متغير يوميا.

يمكن استرداد جزء أو كامل مبلغ الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.\

يمكنك الاقتراض بضمان هذة الشهادة.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

مدة الشهادة 5 سنوات أو 10 سنوات.

الحد الأدني للشهادة 1000 جنية ومضاعفاتها ويتم شرائها بأقل من القيمة المعلنة.

معدل فائدة تراكمي يصرف في نهاية تاريخ الشهادة بمدل فائدة 8% مركبة للشهادة الخمس سنوات ومعد فائدة [email protected] للشهادة العشرة سنوات.

يمكنك استرداد جزء أو كامل مبلغ الشهادة بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الشراء.

يمكنك الاقتراض بضمان هذة الشهادة.

شهادة أمان المصريين

يمكن شراء الشهادة للأشخاص الطبيعين من سن 18 عاما حتي 59 عاما.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدني لشراء الشهادة 500 جنية ومضاعفاتها بحد أقصي 2500 جنية.

الشهادة الوحيدة التي يصدر معها وثيقة تأمين علي الحياة.

الدخول في سحب ربع سنوي لحاملي الشهادة للفوز بجائزة 10000 جنية مصري.

يتم صرف العائد بالكامل في نهاية مدة الشهادة بمعدل فائدة 13% سنويا.

يمكنك أسترداد مبلغ الشهادة في أي وقت.

شهادة الثبات بالدولار الأمريكي أو اليورو

مدة الشهادة 3 سنوات أو خمس سنوات.

الحد الأدني للشراء 100 دولار/يورو ومضاعفاتها.

معدل فائدة 2.25% يصرف ربع سنويا.

يمكن استرداد مبلغ الشهادة بعد 6 أشهر للشهادة الثلاث سنوات و12 شهرا للشهادة الخمس سنوات.

شهادة استثمار طلعت حرب ذات العائد 18%