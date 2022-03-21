عاجل- مدبولى يترأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء قد أكد أن اجتماع اللجنة سيعقد بشكل أسبوعى طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء المستجدات، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصرى.

وفى سياق آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر.

ونص القرار فى مادته الأولى على أن يحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كل المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشا للرغيف زنة 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

وأشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراما.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكررا "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.