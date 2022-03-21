بخبرة هولندية.. انطلاق أكبر برنامج تدريبى لكوادر المحليات بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ينطلق أكبر برنامج تدريبى وتأهيلى شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بخبرات هولندية، غدا، الثلاثاء، وعلى مدار 3 أشهر، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.





وقال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم الإثنين، إن هذا البرنامج يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والاستفادة منها فى تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزها لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التى ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج، الذى يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، يعد من أكبر الكيانات المتخصصة فى تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولى، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندي لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية فى عدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتى يستمر تنفيذها لمدة 3 شهور تقريباً تتضمن أربعة مكونات فرعية، أولها مكون إعداد 27 مدربا من مختلف المحافظات التى تشملها مبادرة "حياة كريمة" من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج والتى ستستهدف كل العاملين بالوحدات المحلية القروية التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية وبإجمالى نحو 50 ألف موظف.

وفيما يخص المكونين الثانى والثالث للمرحلة الحالية للبرنامج، أوضح شعراوى أنهما يستهدفان تدريب وتأهيل كل رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياة كريمة" وبإجمالى 52 مركزا، إضافة إلى 52 من منسقى وحدات "حياة كريمة" ومديرى التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المكون الرابع من البرنامج يستهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التى سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بها خلال العام الحالى، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالى 332 رئيس قرية.

وأكد شعراوى أن كل مكونات هذه المرحلة من البرنامج سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر على التوازى وبخبرات هولندية وكفاءات مصرية وباستخدام حزم الممارسات المطورة التى طبقها برنامج تنمية الصعيد، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء على ضرورة تعميمها بشكل عاجل وإعطاء الأولوية للتعميم على مستوى المراكز الجارى الانتهاء منها فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، منوها بأن وزارة التنمية المحلية تهدف من خلال التدريب والتأهيل إلى صناعة كادر محلى يليق بالجمهورية الجديدة.

وشدد شعراوى على أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى إشراك المواطنين ودمجهم فى عمليات التخطيط المحلى ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المرحلة مجرد بداية فقط وتستهدف المستويات القيادية والإشرافية وإعداد المدربين، وتنفذ بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيعقبها مراحل أخرى على مدار العام المالى المقبل ستنفذ من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية وباستخدام المدربين الذين سيتم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكل كوادر الوحدات القروية بإجمالى نحو 50 ألف موظف سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية والتحول الرقمى وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية.