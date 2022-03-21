احتفالا باليوم العالمى.. مياه سوهاج تطلق أنشطة توعوية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتى تستهدف نشر ثقافة الوعى المائى، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه 22 مارس الجارى.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب لمياه سوهاج، أنه يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والثقافة والاتحاد العام للكشافة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف انه تبدا فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه بمسيرة بسيارات الخدمات والتى تنطلق من أمام ديوان عام محافظة سوهاج حتى قصر ثقافة سوهاج وأنه يتم تنفيذ عدد من ورش السباكة والتلوين والصلصال بقصر ثقافة سوهاج.

كما تشارك المنطقة الأزهرية فى فعاليات اليوم العالمى للمياه بتخصص جزء بطابور الصباح بجميع المعاهد الأزهرية يتناول كيفية ترشيد استهلاك المياه كما تشارك مديرية الأوقاف بتخصص جزء عقب انتهاء الصلاة للتوعية بالتعامل الصحيح مع المياه، وتشارك الكنيسة المصرية بتخصيص جزء عقب انتهاء العظات لنشر ثقافة الوعى المائى وأنه سيشهد الاحتفال بقصر ثقافة سوهاج تكريم الفائزين بالمسابقة الفنية لطلاب المدارس وكذلك تقديم مسرحية حول السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه.