جامعة الملك سلمان الدولية تحتفل بالذكرى الـ 33 لعودة طابا

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه شهد الاحتفال خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق.
وألقى محافظ جنوب سيناء فى كلمته الضوء على أهمية ذكرى عودة طابا لأحضان الوطن، مؤكدًا على الجهود المضنية التى بذلتها القيادة المصرية لاستعادة سيناء الحبيبة ثم الجهود الدبلوماسية لاستعادة طابا.
فيما ألقى اللواء سمير فرج محاضرة عامة عن وضع مصر الاستراتيجى والمخاطر والتهديدات التى واجهتها وما زالت تواجهها، وكيفية تعامل القيادة السياسية مع تلك التهديدات، للحفاظ على الاستقرار الذى تنعم به مصر، مؤكدًا أهمية الوعى القومى وعدم الاستجابة للشائعات المغرضة التى تستهدف قلقلة الاستقرار والأمان الذى ينعم به وطننا الحبيب.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية محاضرة عن الدروس المستفادة من المعركة الدبلوماسية لاستعادة طابا ألقاها الدكتور مفيد شهاب الذى أكد خلالها أنه ما ضاع حق ورائه مطالب، وأن المعالجة بالأسلوب العلمى هو السبيل الوحيد لحل المشكلات، كما أكد على الاهتمام بالاستعانة بالخبراء والمختصين كل فى مجاله، والاهتمام بتحضير الوثائق والتقارير والمذكرات.
وعبر الطلاب الحاضرين لفعاليات الاحتفالية وما شهدتها من محاضرات عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الهام والاستفادة من تلك المحاضرات، إذ طالب بعضهم بضرورة استمرار المحاضرات التوعوية لطلاب الجامعة بكافة فروعها، وطالب آخرون بضرورة تنظيم رحلة طلابية لزيارة مدينة طابا تحت إشراف الجامعة.
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