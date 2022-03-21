محافظ بورسعيد يشهد فعاليات منتدى المجتمع المدنى 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - استعرض عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشروعات القومية والتنموية والخدمية على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، وذلك خلال فعاليات منتدى المجتمع المدنى 2022 شركاء التنمية بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الإثنين.





جاء ذلك بحضور محمد شردى سفير حياة كريمة، أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلس السياسة الدولية والديمقراطية، والدكتورة وئام عثمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، ونهاد فهمى أمين عام نادى ليونز كيميت، ونيفين صادق رئيس نادى ليونز كيميت، وعدد من القيادات التنفيذية ببورسعيد.

وتحدث محافظ بورسعيد عن مختلف المشروعات والتحديات التى جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالى، بدءا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضارى للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط التى سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة فى كل القطاعات.

وأكد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وأوضح الغضبان أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا فى تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات فى حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى فى أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت ببورسعيد مؤخرا، وقيام مشروعات صناعية تدخل لأول مرة أرض المحافظة، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتى كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد، وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية.

وتطرق المحافظ لأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا إلى أنه على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية.

واستعرض الصحفى محمد شردى سفير حياة كريمة الأوضاع الحالية التى تشهدها الساحة العالمية والدولية، وٱثارها على المجتمعات، متطرقا للٱثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تنتج عن الحروب بين القوى السياسية العالمية، مشيرا لأهمية المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع العالمية والتى قد تنعكس على المجتمعات فى صور مختلفة.