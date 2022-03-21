إيرين سعيد لـ دوت الخليج: الأم نواة الأسرة المصرية و حجر أساسها..«و لولا وجودها بجواري لما أصبحت ما أنا عليه الآن»

/687093/إيرين-سعيد-لـ-تحيا-مصر-الأم-نواة-الأسرة-المصرية-و-حجر-أساسهاو-لولا-وجودها-بجواري-لما-أصبحت-ما-أنا-عليه-الآن

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه دائما ما ارتبط عيد الأم بفصل الربيع و ظهور الورود و الأزهار، لأن الأم هي بمثابة ربيع المنزل و أساس جماله.

دوت الخليج

وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الأم المصرية تعرف بصبرها و تحملها و قدرتها علي مواجهة الأزمات والتحديات فهي نواة الأسرة المصرية و حجر أساسها، مؤكدة أن الأم هي المدرسة الأولي التي يتعلم من خلالها الطفل.

النائبة إيرين سعيد : الأم نواة الأسرة المصرية و حجر أساسها

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إذا أردت نشء صالح عليك بتعليم الأم و توعيتها و الرفع من مستواها الاجتماعي و المادي و الثقافي و النفسي ليستقيم المجتمع كله.

وأكدت سعيد، أن القيادة السياسية أدركت قيمة الأم ودورها في المجتمع، لذلك أطلقت العديد من المبادرات الصحية كمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها من المبادرات الأخري، فضلا عن البرامج التي اطلقتها لدعم الأم ماديا كبرنامج تكافل وكرامة.

النائبة إيرين سعيد:أمي هي صديقتي الأولي و الوفية

وعن علاقتها بوالدتها، أفادت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: أمي هي صديقتي الأولي و الوفية، دائما بجانبي كونها أمي، و إن كان لي شيم جيد أحمد عليها فهي مكتسباتي منها و لولا وجودها بجواري لما أصبحت ما أنا عليه الآن، فأنا صيدلانية و زوجة و أم و نائبة، كل ذلك بسبب دعمها لي و مساندتها الدائمة والمستمرة لي و لأسرتي.