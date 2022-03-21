/687091/النائب-محمد-عمارة-لـ-تحيا-مصر-بعيد-الأم-شكرا-لكل-أم-تعبت-وربت-وكبرت

قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، التهنئة لكل الأمهات بمناسبة “ عيد الام”، موجها لهم الشكر على كفاحهن على مدار الأيام والسنين، مضيفا” شكرا لكل أم تعبت وربت وكبرت..وشكر خاص للأم المصرية الأصيلة”.

دوت الخليج

النائب محمد عمارة لـ دوت الخليج بعيد الأم: «شكرا لكل أم تعبت وربت وكبرت»

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب الأحزاب،”أنا شفت جنسيات كتير لكن مشفتش زي الأم المصرية في تربيتها لأولادها وخوفها عليهم ومدى حرصها على الاعتناء بهم وتحمل مالايتحمله بشر فجزاهم الله خير الجزاء”.

وأختتم النائب محمد عمارة،”وإلى كل الامهات اللاتي سبقن إلى دار الحق عليكم الرحمات من رب الرحمات...شكرا يا أمي”.

يذكر أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاركت فى الاحتفال بيوم العالمي للمرأة، "أيقونة المرأة المصرية"، ضمن فعاليات الاحتفال بالمرأة التي تقام فى شهر مارس من كل عام، حيث قامت بتكريم عدد من الشخصيات العامة والسياسية والفنية الاتي لهن تاريخ ومسيرة حافلة بالعطاء.

وقالت قرينتة الرئيس، على صفحتها الرسمية على صفحتها على فيسبوك، : "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، مؤكدة أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل.

وتابعت،” فقد أصبحت حقوق المرأة واقعا حقيقيا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء”.

واختتمت، “كل عام وعظيمات مصر بخير”.