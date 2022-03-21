/687090/رقم-3-على-يوتيوب-أوبريت-عمر-كمال-ست-عظيمة-يتصدر-التريند

احتلت أغنية ست عظيمة لعمر كمال المركز الثالث على يوتيوب، وذلك بعد 4 أيام من طرحها عبر القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عمر كمال، ومن المتوقع أن تحظى اليوم تريند رقم 1 على يوتيوب نظرًا لأن عيد الأم اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر أغنية ست عظيمة لعمر كمال التريند وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية ست عظيمة

نالت الأغنية إعجاب فئة كبيرة من محبي عمر كمال وشيماء مغربي، ووصفهم البعض بالميكس الذي لا يمكن وجوده مرة أخرى، وذلك بسبب تناغم أصواتهم مع بعض، وبسبب كلمات الأغنية ومضمونها الذي يحكي عن فضل الأم.

ومن المتوقع أن تتصدر الأغنية التريند لأيام متواصلة، نظرًا لأن الأغنية تجمع بين 3 من أشهر مطربي المهرجانات والشعبي، وهم عمر كمال وشيماء مغربي، وأحمد أسامة طفل الغزالة رايقة.

كلمات أغنية ست عظيمة

وجاءت كلمات الأغنية، كالآتي:

أمي غير... أمي ست عظيمه منها مفيش كتير أمي نهر عطاء وتضحيات كبير أمي مهما هبوس ايديها واشيلها واجري العمر بيها صعب أسد ديوني ليها معاها للنفس الأخير

أمي غير أمي كل دعاها ليا نجاح و خير أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير أمي دي الإيد اللي شالت حملي لما كتافي ماليت لا اشتكت ولا مره قالت تعبت او ضحيت كتير

أمي طيبه وحب صافي بدون مقابل او ضريبه أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه ياما سهرت جنب مني تداوي اي وجع ألمني وعمرها مافيوم سابتني تملي مني كانت قريبه

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون

أمي شوق بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق بنسي همي بنظره منها واهد كل الكون عشانها لو لمحت دموع ف عينها او في يوم مسها مخلوق

أمي شمعه بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه من غير مابنطق حاسه بيا روحي فيها وروحها فيا وفاهمه كل كلام عنيا اخت ليا وصاحبه جدعه

أمي ورده ريحتها ماليه البيت حياه وبهجه وموده أمي حضن أمان اوي وحنيه زايده أمي نعمه بعتها ليا ربنا واجمل هديه شجره بتضلل عليا لما تبقي الشمس جامده

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون