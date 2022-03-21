النائبة نشوي رائف:عيد الأم مناسبة جميلة للتعبير عن الحنان والحب..وستظل الأم أجمل نعمة في الدنيا

/687089/النائبة-نشوي-رائفعيد-الأم-مناسبة-جميلة-للتعبير-عن-الحنان-والحبوستظل-الأم-أجمل-نعمة-في-الدنيا

قدمت النائبة نشوي رائف عضو مجلس النواب، التهنئة لكل أم بمناسبة عيدها، قائلة: تهرب الحروف والكلمات وتعجز الأبجديات عن صياغة تهنئة الأم في عيدها، فكم من لغة نحتاج حتى نصل إلى عظمة الأم ونُبلها وعطائها، لا وصف لما تقدمه على مدار سنوات من العمر جادت بها طائعة راغبة، لا تبتغي من ذلك شيء.

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وأضافت رائف: عيد الأم مناسبة جميلة ورائعة وفرصة مميزة للتعبير عن الحنان والحب والمشاعر الفياضة بداخلنا تجاه أمهاتنا، مهما قدمنا من هدايا لها في هذا اليوم الجميل لا قيمة لها، لأنها أكبر من كل شيء وأرق وأنعم وأجمل، فهي كل أشيائنا الجميلة وحكاياتنا الراقية وأيامنا السعيدة.

النائبة نشوي رائف:عيد الأم مناسبة جميلة للتعبير عن الحنان والحب

وتابعت عضو مجلس النواب: لا توجد كلمات جميلة عن عيد الأم، فالجمال في عينها، ولا كلمات رائعة عن عيد الأم فالروعة تكمن في وجودها في حياتنا، و مهما كانت نعم الله في الدنيا من حولك جميلة، تظل الأم أجمل نعمة في الدنيا، فاللهم أحفظ أمهاتنا، وأرحم من فقدناهم عيدهم فى الجنة إن شاء الله، فكل عــام وأمهات مصر والعالــم العربي بخــير وسلام.