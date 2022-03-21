/687088/كل-سنة-وأنتي-في-الجنة-دنيا-سمير-غانم-توجه-رسالة-مؤثرة-لوالدتها-في-عيد-الأم

وجهت الفنانة المتألقة دنيا سمير غانم رسالة لوالدتها الراحلة النجمة القديرة دلال عبد العزيز بمناسبة عيد الأم، الذي يحل اليوم 21 مارس.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة دنيا سمير غانم لوالدتها بمناسبة عيد الأم.

دنيا سمير غانم تتذكر والدتها في عيد الأم

نشرت دنيا عدة صور لوالدتها من حلولها ضيفة في برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "اللهم اسعدها وارحمها ولا تحرمني بركة دعاها ورضاها.. وحشتيني أوي يا مامي".

وتابعت: "كل سنة وأنتي طيبة وفي الجنة يارب ضاحكة مستبشرة، بشكرك أنتي وبابي على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف اتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمدلله.. أشوفكم على خير يحبايبي يا أحن أهل في الدنيا".

دنيا سمير غانم تهنئ هند رضا بزفافها

على الصعيد الآخر، هنأت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، الإعلامية هند رضا بزفافها .

وعلقت دنيا سمير غانم على خاصية الاستورى على صورة جمعت هند رضا بزوجها قائلة : الف مبروك يا حبيبتى وربنا يسعدكم يارب.

أزمة هشام جمال ودنيا سمير غانم

من جانبه، فوجئت الفنانة دنيا سمير غانم، برغبة منتج المسلسل هشام جمال، في استبعاد «عالم موازي» من العرض في رمضان 2022، وعرض بدلا منه الجزء الثاني من مسلسل"في بيتنا روبوت".

وعندما علمت دنيا سمير غانم بالخبر، أصابها الغضب الشديد، وتأكد الأمر عندما قامت بإلغاء متابعة المنتج هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد. وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل عدة أشهر بسبب المرض نفسه.

أعلن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، قائلا ً:"توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ".