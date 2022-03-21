/687082/النائب-محمد-الحسيني-فى-عيد-الأم-زوجتي-الحبيبة-وقرة-عيني-عيدك-في-الجنة

يعتبر شهر مارس من كل ،” شهرا للمرأة” حيث تقام فيه العديد من الاحتفالات والمناسبات للإحتفاء بالمرأة وتقديرا لجهودها فى المجتمعات، حيث تعتبر كل دول العالم يوم 21 من مارس متن كل عام “ عيد للأم”، ويتم الاستعداد للاحتفال به من خلال شراء الهدايا المختلفة، فضلا عن أن بعض الأبناء والأسر تفضل الاجتماع والاحتفال فى المنزل بأمهاتهم.

ويرصد موقع دوت الخليج تعليق عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ احتفالا بعيد الام

النائب محمد الحسيني فى عيد الأم

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، “أمي ثم أمي ثم أمي زوجتي الحبيبة هي أمي، أختي الغالية هي أمي اللهم اغفر لهم وارحمهم كل لحظه وكل أمهاتنا بخير وصحة وسعادة”.

وتابع عضو مجلس النواب، “زوجتي الحبيبة وقرة عيني وحشتيني بجد عيدك في الجنة بإذن الله تعالى اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين”.

وكانت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاركت فى الاحتفال بيوم العالمي للمرأة، "أيقونة المرأة المصرية"، ضمن فعاليات الاحتفال بالمرأة التي تقام فى شهر مرس من كل عام. وأضافت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، : "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل.

فقد أصبحت حقوق المرأة واقعا حقيقيا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.

واختتمت، “كل عام وعظيمات مصر بخير”.