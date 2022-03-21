/687094/مدينة-الجلود-بالروبيكي-تستقبل-وفد-حكومي-ايطالي-لاستعراض-تطورات-العمل-بالمدينة

استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفد حكومي ايطالي برئاسة الدكتور ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة حيث استهدفت الزيارة استعراض آخر تطورات العمل بالمدينة وامكانيات الاستفادة من الخبرات الايطالية الكبيرة في مجال صناعة الجلود ونقلها للصناعة الوطنية.

دوت الخليج

واستعرض المهندس محمود محرز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار مراحل انشاء المشروع والتطورات الحالية بالمدينة وكذا المستهدفات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالدعم الكبير والتعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والايطالية لانجاح هذا المشروع الهام.

محمود محرز: نسعى للاستفادة من الخبرات الايطالية الكبيرة في مجال صناعة الجلود في تطوير الصناعة المصرية

واشار محرز الى الامكانات والمقومات الكبيرة لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي والتي تشمل وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء ومنطقة المائة مصنع ومحطات المياة والصرف الصحي، لافتاً الى اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتطوير المراكز التكنولوجية في كافة القطاعات الانتاجية وبصفة خاصة مركز تكنولوجيا الجلود بالروبيكي.

وطالب رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمار الجانب الايطالي بالاهتمام بمشروع المائة مصنع والمركز التكنولوجي ومركز التدريب وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيات الايطالية المتطورة في مجال صناعة الجلود في توفير عمالة مصرية مؤهلة للعمل بالمدينة.

ومن جانبه اكد الدكتور ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة استعداد الحكومة الايطالية لتقديم كافة اوجه الدعم لمدينة الجلود بالروبيكي بصفة خاصة وقطاع انتاج الجلود في مصر بصفة عامة، مشيداً بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المدينة والتى تمثل نقلة هامة في مجال صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر.

هذا وقد قام الوفد الايطالي بزيارة ميدانية لعدد من المدابغ بالمدينة، كما تفقد الوفد المركز التكنولوجي ومنطقة المائة مصنع.