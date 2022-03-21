/687092/وزير-الإسكان-يصدر-12-قرار-إداري-لإزالة-مخالفات-البناء-بالساحل-الشمالي-الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء ببعض القرى السياحية الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

دوت الخليج

وزير الإسكان يصدر 12 قرار إداري لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين البناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببعض القرى السياحية، وتمثلت في بناء غرف كاملة وإقامة مبانٍ بمساحات مختلفة أدوار (أرضي وأول، وأرضي و 4 أدوار، وأرضي و3 أدوار، وأرضي فقط) وحمام سباحة، وغير ذلك من أوجه المخالفات.

وكان رئيس الوزراء،أصدر قرار بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز والفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع هذه المنتجات، في أماكن ظاهرة للمواطنين.

كما يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة 3أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب

وتضمن القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرش للرغيف زنة 45 جرام، و75 قرش للرغيف زنة 65 جرام، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرام، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، مشيرا إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرش للرغيف زنة 40 جرام، و75 قرش للرغيف زنة 60 جرام، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرام.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.