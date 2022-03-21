بنكا "الأهلي" و"مصر" يطرحان شهادات ادخارية استثنائية بعائد 18% لمدة عام

قرر بنكا (الأهلي) و(مصر) طرح شهادة إدخار جديدة استثنائية مدتها سنة ، بسعر عائد سنوي يبلغ 18%.
من جانبه قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية - إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم /الاثنين/ للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.
كما قالت مصادر ببنك مصر إنه تم إصدار شهادة إدخارية لمدة عام بعائد 18 % وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق.
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