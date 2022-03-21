فعاليات البرامج التدريبي لأفراد هيئة التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر على...

في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم لتطوير الأداء التمريضي لفرق التمريض وتوفير أفضل خدمة للمنتفعين، والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالاستقبال والطوارئ لفرق التمريض العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.تم التدريب تحت إشراف إدارة التدريب و التعليم الطبي المستمر بفرع الهيئه بالأقصر . ⏪ارتكزت محاور التدريب على شرح العديد من الموضوعات العامة والتخصصية، من أهمها: - تفسير رسم القلب - ‏الإسعافات الأولية - الإنعاش القلبي الرئوي - كيفية التسجيل الجيد داخل السجلات والتقارير التمريضية - ‏أخلاقيات المهنة قام بالتدريب: ▪ا/رامي العشري _عضو إدارة التمريض بالهيئه العامة للرعاية الصحية. وذلك تحت إشراف : ▪د/كوثر محمود _ المشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، وعضو مجلس إدارة الهيئة ▪ا/شيرين سعد_ مسئول التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية

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