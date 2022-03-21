وزير القوى العاملة: توفير 6431 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف...

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجاري في النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 17 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، والإسكندرية ، والفيوم ، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والجيزة ، وبورسعيد ، ودمياط ، والإسماعيلية ، وأسيوط ، وقنا ، والوادي الجديد ، وبني سويف ، والبحر الأحمر .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 4 مدير مطعم ، ومدير تسويق ، ومدير مبيعات ، ومدير جودة ، و 50 مندوب توزيع ، ومدير مالي ، و 13 مندوب مبيعات ، و 10 مهندس كهرباء ، و 5 مهندس ميكانيكا ، و 15 فنى كهرباء ، و 20 فنى ميكانيكا ، و 5 إداري ، و25 خدمة عملاء ، و 2 أخصائي مشتريات ، و5 مدخل بيانات ، ومصمم مواقع ، و 10 مضيف ، و 33 فرد أمن منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة ، و 80 شيف مشويات وحار وشرقي ، و17 مساعد شيف ، و 20 مراسل بنكي ، و 20 مراسل محافظ ، و 24 سائق مهني ، و 10 سائق نقل ثقيل ، و 10 اسيتوارد ، و 50 جزار ، و 85 عامل مخازن ، و 120 عامل إنتاج ، و210 عامل تجميع ، و 20 فنى لحام ، و 10 براد إسطمبات ، و 11 مراقب جودة ، و 30 عامل تشغيل ماكينات ، و 3 عامل زراعي ، و 10 عامل سنجر ، و 10 عامل أوفر ، و10 عامل اورليه ، و 10 عامل كوع ، و 10 عامل زراير ، و 10 عامل جودة ، و 10 مساعد ويتر ، و 5 هوست ، و 15 عضو فريق ، و فنى صيانة ، و 8 مراقب عمال .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 3 مهندس كهربائي ، ومهندس ميكانيكا باور ، ومهندس مدني ، و 6 كيميائي ، و 2 محاسب ، ومدير تسويق ، و 6 أخصائي سلامة وصحة مهنية ، و 2 صيدلي ، و 5 مندوب مبيعات ، و70 منسقة ميدانية ، و أخصائي طبي او تمريض ، و 314 عامل إنتاج ، و 15 عامل 5 % ، و 5 جوكر ، و 15 عامل جينز ، و عامل تدريب ، و 5 فنى طباعة ، و55 فنى صباغة ، و 3 فنى استيوارد ، و 65 فنى تجهيز ، و 10 عامل عادي ، و 796 فرد امن براتب 3600 جنيه ، و 2 فنى كهرباء ، و 17 فنى دهان سيارات ، و 5 فنى تجميع سيارات ، و 56 فنى لحام ، و 4 فنى برادة ، و 41 خراط ، و6 سائق ، و 20 فنى ديكور ، و 25 فنى سمكرة ، ومراقب جودة ، و 3 أمين مخزن ، و مشرف مدني ، ومدخل بيانات ، و 4 مشرف إنتاج غزل ، و براد اسطمبات ، و 6 عامل خدمات ، و فنى 2N2 ، وسائق كلارك ، وعامل تشطيب ، و 20 فنى صيانة ، و 12 فنى نجارة ، و 20 عامل مكابس .

وفي الغربية مطلوب 10 ممرضين ، و 6 عامل عادي ، و 10 عامل أوفر ، و 2 عامل تطريز ، و 5 عامل خياطة ، و 3 عامل تعبئة وتغليف ، و10 عمال صباغة ، و 10 عمال طباعة ، و 5 عمال سنجر ، و 5 عامل نسيج ، و 5 عامل أرضية ، و 5 مخصص .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 4 مدرسة لغة إنجليزية، و3 مدرس رياضيات، و4 مشرفات باص، ومدرسة مكتبة ، ومحاسب خزينة ، ومهندس إنتاج، و350 فرد أمن، و 20 عامل إنتاج ، و 5 عامل تشطيب ، وكهربائي سيلسيون ، وفنى غلاية ، و 4 عاملة نظافة .

وفي الجيزة و الإسكندرية مطلوب: 50 مندوب تسويق خارجي براتب 3500 جنيه مع عمولات ، و40 عامل تشطيب، و10 عامل ماكينة ، و 30 عامل إنتاج ، و 5 فنى كهرباء ، و 20 عامل حياكة ، و 20 مشرف أمن ، و 245 فرد أمن ، و 5 عاملة نظافة .

وفى البحيرة وبنى سويف : 25 مسئول ائتمان ، و 4 مهندس كهرباء ، و 7 فنى صيانة ، و 30 عامل إنتاج ، و 5 عامل تحضير ، و 4 سائق درجة ثانية ، و 2 عمال مخازن ، و 5 عامل نظافة 5 % ، و90 خدمة عملاء ، و 17 خدمة عملاء 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية تمثلت في : 400 وسيط تأميني، و 3 كاشير ، و 2 عامل ممرات ، و 5 عامل إنتاج ، و 4 عامل خدمات ، و3 عامل رص وتحميل لاستيفاء نسبة 5 % .

وفي الوادي الجديد مطلوب :طباخ ، ومساعد طباخ ، و استيور ، و 20 عامل عادي ، و 25 عامل تعبئة وتغليف ، و 20 عامل فرز ، و 20 عامل توزيع ، وفران ، وعجان ، وخراط ، و طاولجي ، و 2 بائعة .

أما في الفيوم وقنا الوظائف المتوفرة هي : 6 محاسب ،و 15 منسق بيع ، و 12 شيف جزار وجبن ، و 7 كاشير ، و 3 مسئول إستعلامات ، و 10 مشرف أمن ، و 10 تمريض ، و 3 فرد أمن ، و 10 عاملة نظافة ، و20 عامل إنتاج ، و 370 وسيط تأمين .

وفي دمياط مطلوب: 10 مهندس ميكانيكا ، و 10 مندوب مبيعات ، و 5 محاسب ، و 15 إداري ، و10 عامل صيانة ، و 10 حراس أمن ، و 25 عامل خدمات معاونة .

أما في بورسعيد الوظائف المتوفرة هي: مهندس ميكانيكا، ومحاسب ، ومسئول تخطيط ، و امين مخزن ، مندوب مبيعات ، و 2 عامل خدمات .

وفى الدقهلية يوجد : 15 مهندس زراعي ، و 10 طبيب بيطري ، و 25 مندوب مبيعات ، و 10 فنى إنتاج ، و 2 براد اسطمبات ، و 2 فنى صيانة ميكانيكية ، و 2 فنى صيانة كهربائية ، ولحام ، و 45 عامل مزرعة دواجن ،وعامل رخام ، وعاملة نظافة ، و 10 منسق ممرات ، و 10 خدمات معاونة ، و 10 عامل مخازن.

أما البحر الأحمر فقد وفرت العديد من الفرص منها: 9 مضيف ، و 12 مساعد مضيف، و 12 طباخ أول وثان ، و 28 عامل تجهيز وتحضير ، و17 مشرف غرف ، و 3 عامل كافتيريا ، و 4 عامل زراعي ، و 2 منقذ ، و 3 فنى تبريد وتكييف ، ومشرف وردية بكافتيريا ، و 2 كهربائي ، و 2 عامل مخازن ، و 2 فرد أمن ، و نقاش ، و استقبال ، و 2 عامل مناطق عامة ،و 2 عامل مغسلة ، و فنى معدات ، و مشرف زراعي .

وفى أسيوط ، يوجد : نائب مدير فرع ، و 30 مهندس إنتاج ، و 500 فني إنتاج ،و 30 مشرف إنتاج ، ومحاسب ،و 10 منسقة ميدانية ، و أخصائية نفسية ، و 12 مهندس ميكانيكا ، و 10 مندوب مبيعات ، و 10 مسئول تمويل ، و حجز واستقبال ، و 2 عامل تجهيزات ، و ريسيبشن ، و 10 بائعين ، و 2 تمريض ، و 10 كهربائي ، و 10 سباك ،و 8 عاملة نظافة ، و 4 مشرف مبيعات ، وسائق ، وفرد أمن، و3 شيف سخن وشواية، و كاشير ، ومساعد كاشير ، واستيور .