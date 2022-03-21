القوي العاملة : استخراج 1218 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1183 شاباً ، منهم 16 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2769 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية باستخراج 536 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 682 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 58 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً ، وتحويل 40 شكوى منها للقضاء ، وتبقي 11 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 49 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4650 عاملا .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 29 محضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 71 عاملاً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 12 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 61 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 143 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.