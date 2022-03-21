وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة عددًا من كباري طريق ”القاهرة/...

الوزير : الالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات والالتزام بنهوها في التوقيتات المحددة، خاصة مع أهميتها في تسهيل حركه تنقل المواطنين

في إطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، والتي تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوي والتي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية، وانسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، والمساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من وإلى مدينة برج العرب أجري الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل المصري جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية .

حيث بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب) حيث يشمل المشروع انشاء كوبرى جديد أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية وبرج العرب و العجمي للعودة إلى الإسكندرية بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه بواقع 3 حارات مرورية بعرض 14 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحى القريب من مخرج طريق الكافورى / برج العرب ومما تضطر معه السيارات الخارجة من طريق برج العرب و المتجهة الى الإسكندرية الى قطع الطريق الصحراوى بصورة عمودية ومما يتسبب في تكدس مروري بالطريق الصحراوي ووقوع الحوادث وقد بلغت نسبة تنفيذه 85%.

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ليصبح بعرض 16 متر بدلا من 9 أمتار ويشمل 4 حارة مرورية بدلاً من حارتين ووجه وزير النقل بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات والالتزام بنهوها في التوقيتات المحددة، خاصة مع أهميتها في تسهيل حركه تنقل المواطنين .

مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من توسعة كوبري مدخل العجمي طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي ليصبح أربعة حارات مرورية بدلاً من حارتين وبعرض 16 متر بدلاً من 9 متر وفتحه أمام حركة الافراد والمركبات للمساهمة في تحقيق سيولة الحركة المرورية في منطقة العجمي وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوسعة كباري مدخل برج العرب ومدخل العجمي 200 مليون جنية .