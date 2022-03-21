نجاح ولادة ثلاثة توائم لأم في الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات...

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في ثلاثة توائم في الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب. وعلي الفور وبعد حضورها إلي قسم الطوارئ بالمستشفي تم دخولها إلي غرفة العمليات وتم إجراء الولادة القيصرية لها. وتمت متابعة الأم والتوائم حتي خروجهم إلى المنزل بصحة جيدة . ????وتم إجراء العملية بمشاركة كل من : الدكتور / ريمون مبارك شحاتة " أخصائي النساء والولادة " الدكتور / أحمد محمد عبد الرحيم " طبيب مقيم بقسم النساء والولادة " الدكتور / كمال الحسيني " أخصائي التخدير " ????وتحت إشراف: الدكتور / حسن النادي " رئيس قسم النساء والولادة " الدكتور / علاء فتحي "رئيس قسم التخدير " ومشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات .

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