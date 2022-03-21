الزراعة: الدولة حريصة على زيادة إنتاجية المحاصيل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدولة المصرية حريصة منذ سنوات على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، فى ظل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال القرش، فى تصريح له اليوم الإثنين، إنه ستتم زيادة مساحة الأراضى الزراعية لزيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة وخصوصا الاستراتيجية، مشيرا إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع القومية بهدف التوسع الأفقى، حيث يتم حاليا استصلاح حوالى 5 ملايين فدان لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية، أوضح معاون وزير الزراعة أن هناك 171 منفذا ثابتا للوزارة منتشرة فى كل المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن هناك سلعا بأسعار مخفضة من كل السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك ياميش رمضان، وهذه التخفيضات تأتى نتيجة تقليل الحلقات الوسيطة وإحداث ربط مباشر بين المنتج والمستهلك مباشرة، بما يخدم المستهلك المصرى، وكذلك صغار المزارعين.

وفيما يخص محصول القمح، قال القرش، إن المؤشرات إيجابية بالنسبة لمحصول القمح هذا العام، ومن المتوقع أن يتم حصاد 10 ملايين طن، نتيجة زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان، فى ظل جهود الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضى بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخصوصا القمح.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مولت صغار المزارعين بأكثر من 7 مليارات جنيه لمشروع البتلو استفاد منها أكثر من 40 ألفا من صغار المربين، وساعدت فى زيادة رؤوس الماشية بأكثر من 40 ألف رأس، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، إلى جانب مشروعات الرى الحقلى للمزارعين، حيث تقوم الوزارة بتقديم كل الدراسات الفنية مجانا، كما يتم توفير التمويل بدون فوائد على أقساط تصل إلى 10 سنوات، موضحا أن الدولة خصصت أكثر من 50 مليار جنيه لتطوير الرى.