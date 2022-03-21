ختام فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة بجامعة سوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة (كليات التربية الرياضية) والذى نظمته الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابى) بالتعاون مع جامعة سوهاج تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" فى نسخته الأولى للعام الجامعى 2021/ 2022.





جاء ذلك بمشاركة 260 طالبا وطالبة يمثلون 24 كلية تربية رياضية بـ 12 جامعة حكومية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظ سوهاج مصطفى الفقى ورئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق.

وشهد حفل ختام الفعاليات الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، أحمد عبد ربه مدير عام ادارة النشاط الطلابى بالوزارة ورؤساء الوفود المشاركة ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج بجميع الوفود المشاركة فى الأولمبياد، موجها شكره لوزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لدعمهما الكبير والمستمر للجامعة فى كافة الأنشطة، ورعايتهما الكاملة لفعاليات الأولمبياد، مثمنا دور القيادة السياسية فى اهتمامها بفئة الشباب باعتبارهم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها.

وأكد الدكتور عمرو حداد، أن الملتقى يهدف إلى توطيد أواصر العلاقة والمحبة ونشر قيمة الرياضة والتسامح بين شباب الجامعات.

واشتمل الحفل على تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجامعة والوزارة وتسليم الكؤوس والميداليات للجامعات والكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى وعلى عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية من أداء فريق الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط.