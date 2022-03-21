ختام فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة بجامعة سوهاج (صور)

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جاء ذلك بمشاركة 260 طالبا وطالبة يمثلون 24 كلية تربية رياضية بـ 12 جامعة حكومية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظ سوهاج مصطفى الفقى ورئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق.
وشهد حفل ختام الفعاليات الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، أحمد عبد ربه مدير عام ادارة النشاط الطلابى بالوزارة ورؤساء الوفود المشاركة ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج بجميع الوفود المشاركة فى الأولمبياد، موجها شكره لوزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لدعمهما الكبير والمستمر للجامعة فى كافة الأنشطة، ورعايتهما الكاملة لفعاليات الأولمبياد، مثمنا دور القيادة السياسية فى اهتمامها بفئة الشباب باعتبارهم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها.
وأكد الدكتور عمرو حداد، أن الملتقى يهدف إلى توطيد أواصر العلاقة والمحبة ونشر قيمة الرياضة والتسامح بين شباب الجامعات.
واشتمل الحفل على تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجامعة والوزارة وتسليم الكؤوس والميداليات للجامعات والكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى وعلى عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية من أداء فريق الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط.
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