للذكور والإناث.. وظائف فى 17 محافظة بـ 5 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - وتناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجارى فى النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 17 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والجيزة، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وبنى سويف، والبحر الأحمر.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 4 مدراء لمطعم، ومدير تسويق، ومدير مبيعات، ومدير جودة، و50 مندوب توزيع، ومدير مالى، و13 مندوب مبيعات، و10 مهندسين كهرباء، و5 مهندسين ميكانيكا، و15 فنى كهرباء، و20 فنى ميكانيكا، و5 إدارى، و25 خدمة عملاء، و2 أخصائى مشتريات، و5 مدخل بيانات، ومصمم مواقع، و10 مضيف، و33 فرد أمن منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، و80 شيف مشويات وحار وشرقى، و17 مساعد شيف، و20 مراسل بنكى، و20 مراسل محافظ، و24 سائق مهنى، و10 سائق نقل ثقيل، و10 اسيتوارد، و50 جزارا، و85 عامل مخازن، و120 عامل إنتاج، و210 عمال تجميع، و20 فنى لحام، و10 براد إسطمبات، و11 مراقب جودة، و30 عامل تشغيل ماكينات، و3 (عامل زراعى)، و10 عمال سنجر، و10 عمال أوفر، و10 عمال أورليه، و10 عمال كوع، و10 عمال زراير، و10 عمال جودة، و10 مساعدين ويتر، و5 هوست، و15 عضو فريق، وفنى صيانة، و8 مراقبين عمال.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 3 مهندس كهربائى، ومهندس ميكانيكا باور، ومهندس مدنى، و6 كيميائى، و2 محاسب، ومدير تسويق، و6 أخصائى سلامة وصحة مهنية، و2 صيدلى، و5 مندوب مبيعات، و70 منسقة ميدانية، وأخصائى طبى أو تمريض، و314 عامل إنتاج، و15 عامل 5 %، و5 جوكر، و15 عامل جينز، وعامل تدريب، و5 فنى طباعة، و55 فنى صباغة، و3 فنى استيوارد، و65 فنى تجهيز، و10 (عامل عادى)، و796 فرد أمن براتب 3600 جنيه، و2 فنى كهرباء، و17 فنى دهان سيارات، و5 فنى تجميع سيارات، و56 فنى لحام، و4 فنى برادة، و41 خراط، و6 سائق، و20 فنى ديكور، و25 فنى سمكرة، ومراقب جودة، و3 أمين مخزن، ومشرف مدنى، ومدخل بيانات، و4 مشرف إنتاج غزل، وبراد اسطمبات، و6 عامل خدمات، وفنى 2N2 ، وسائق كلارك، وعامل تشطيب، و20 فنى صيانة، و12 فنى نجارة، و20 عامل مكابس.

وفى الغربية مطلوب 10 ممرضين، و6 عامل عادى، و10 عامل أوفر، و2 عامل تطريز، و5 عامل خياطة، و3 عامل تعبئة وتغليف، و10 عمال صباغة، و10 عمال طباعة، و5 عمال سنجر، و5 عامل نسيج، و5 عامل أرضية، و5 مخصص.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 4 مدرسة لغة إنجليزية، و3 مدرس رياضيات، و4 مشرفات باص، ومدرسة مكتبة، ومحاسب خزينة، ومهندس إنتاج، و350 فرد أمن، و20 عامل إنتاج، و5 عامل تشطيب، وكهربائى سيلسيون، وفنى غلاية، و4 عاملة نظافة.

وفى الجيزة والإسكندرية مطلوب: 50 مندوب تسويق خارجى براتب 3500 جنيه مع عمولات، و40 عامل تشطيب، و10 عمال ماكينة، و30 عامل إنتاج، و5 فنى كهرباء، و20 عامل حياكة، و20 مشرف أمن، و245 فرد أمن، و5 عاملة نظافة.

وفى البحيرة وبنى سويف: 25 مسئول ائتمان، و4 مهندس كهرباء، و7 فنى صيانة، و30 عامل إنتاج، و5 عامل تحضير، و4 سائق درجة ثانية، و2 عمال مخازن، و5 عامل نظافة 5 %، و90 خدمة عملاء، و17 خدمة عملاء 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية تمثلت فى: 400 وسيط تأمينى، و3 كاشير، و2 عامل ممرات، و5 عامل إنتاج، و4 عامل خدمات، و3 عامل رص وتحميل لاستيفاء نسبة 5 %.

وفى الوادى الجديد مطلوب: طباخ، ومساعد طباخ، واستيور، و20 عامل عادى، و25 عامل تعبئة وتغليف، و20 عامل فرز، و20 عامل توزيع، وفران، وعجان، وخراط، وطاولجى، و2 بائعة.

أما فى الفيوم وقنا الوظائف المتوفرة هى: 6 محاسب، و15 منسق بيع، و12 شيف جزار وجبن، و7 كاشير، و3 مسئول استعلامات، و10 مشرف أمن، و10 تمريض، و3 فرد أمن، و10 عاملة نظافة، و20 عامل إنتاج، و370 وسيط تأمين.

وفى دمياط مطلوب: 10 مهندس ميكانيكا، و10 مندوب مبيعات، و5 محاسب، و15 إدارى، و10 عامل صيانة، و10 حراس أمن، و25 عامل خدمات معاونة.

أما فى بورسعيد الوظائف المتوفرة هى: مهندس ميكانيكا، ومحاسب، ومسئول تخطيط، وامين مخزن، مندوب مبيعات، و2 عامل خدمات.

وفى الدقهلية يوجد: 15 مهندس زراعى، و10 طبيب بيطرى، و25 مندوب مبيعات، و10 فنى إنتاج، و2 براد اسطمبات، و2 فنى صيانة ميكانيكية، و2 فنى صيانة كهربائية، ولحام، و45 عامل مزرعة دواجن،وعامل رخام، وعاملة نظافة، و10 منسق ممرات، و10 خدمات معاونة، و10 عامل مخازن.

أما البحر الأحمر فقد وفرت العديد من الفرص منها: 9 مضيف، و12 مساعد مضيف، و12 طباخ أول وثان، و28 عامل تجهيز وتحضير، و17 مشرف غرف، و3 عامل كافتيريا، و4 عامل زراعى، و2 منقذ، و3 فنى تبريد وتكييف، ومشرف وردية بكافتيريا، و2 كهربائى، و2 عامل مخازن، و2 فرد أمن، ونقاش، واستقبال، و2 عامل مناطق عامة،و 2 عامل مغسلة، وفنى معدات، ومشرف زراعى.

وفى أسيوط، يوجد: نائب مدير فرع، و30 مهندس إنتاج، و500 فنى إنتاج،و 30 مشرف إنتاج، ومحاسب، و10 منسقة ميدانية، و أخصائية نفسية، و12 مهندس ميكانيكا، و10 مندوب مبيعات، و10 مسئول تمويل، وحجز واستقبال، و2 عامل تجهيزات، وريسيبشن، و10 بائعين، و2 تمريض، و10 كهربائى، و10 سباك، و8 عاملة نظافة، و4 مشرف مبيعات، وسائق، وفرد أمن، و3 شيف سخن وشواية، وكاشير، ومساعد كاشير، واستيور.