الاختبارات والتصحيح الإلكترونى.. ورشة عمل بحقوق عين شمس

جدة - نرمين السيد - وحاضر فى هذه الورشة د. ريهام عطية، مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم بالجامعة ، ود. مجدى شعبان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.



حضر الورشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واستهدفت إكساب الحاضرين مهارات وضع الأسئلة المختلفة والتى تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات العلمية للطلاب وقياس قدرتهم على الفهم والاستيعاب.

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