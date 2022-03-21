بمشاركة مصر.. انطلاق الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول التعاون الإسلامى غدا

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا، الثلاثاء، أعمال‬⁩ الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، والتى تنعقد تحت عنوان "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية" بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.





وذكرت المنظمة أن أعمال الدورة ستركز على ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع فى ⁧‫أفغانستان‬⁩ وتبعاته الإنسانية على الشعب ⁧‫الأفغانى‬⁩، بالإضافة إلى الوضع فى جامو و⁧‫كشمير‬⁩، الذى سيتم بحثه كذلك فى الاجتماع المصاحب لفريق الاتصال للمنظمة المعنى بجامو وكشمير.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الإفريقية‬⁩ من بينها الوضع فى جمهورية ⁧‫مالى‬⁩ ومنطقة ⁧‫الساحل‬⁩ وبحيرة ⁧‫تشاد‬⁩، بالإضافة إلى الوضع فى إفريقيا الوسطى، وجمهورية ⁧‫غينيا.‬⁩

وعلى المستوى العربى، يتناول وزراء الخارجية تطورات الأوضاع فى ⁧‫اليمن‬⁩ و⁧‫ليبيا‬⁩ وجمهورية ⁧‫السودان‬⁩، بالإضافة إلى ⁧‫الصومال وسوريا‬⁩.

وأوضحت المنظمة أنه من المقرر أن يستعرض حسين إبراهيم طه‬، الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماعات التى تستمر لمدة يومين أهم أنشطة الأمانة العامة ومشاريعها وبرامجها طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطط المنظمة لما بعد المؤتمر.

وتطرح الدورة المقبلة العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا فى العالم الإسلامى، بما فيها قضية ‫فلسطين‬ والقدس الشريف والتطورات المهمة التى شهدتها طوال الفترة التى تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير فى نيامى.

وأشارت المنظمة إلى أن الدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامى يشكل النشاط الأبرز الثانى للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذى عقد فى ديسمبر الماضى بشأن الأوضاع الإنسانية فى أفغانستان.