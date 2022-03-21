اليوم .. آثار عين شمس تنظم احتفالية المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس بإشراف د. سوسن عيسى (احتفالية المرأة المصرية) اليوم الإثنين فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس.





ويشتمل البرنامج على محاضرة عن دور المرأة فى الحضارة المصرية القديمة يلقيها أ. د ممدوح الدماطى عميد الكلية، يلى ذلك محاضرة عن دور المرأة فى المجتمع وأهمية تمكينها وطرق حمايتها تلقيها الأستاذة فاتن عريف الخبير القانونى والباحث فى شؤون المرأة. كما يتم تكريم أ.د زكية طبوزادة أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار وكذلك أ.د نهى سالم أستاذ علم البردي واللغة اليونانية القديمة ومدير مركز الدراسات البردية والنقوش السابق وعلى هامش الاحتفالية تقدم عدد من الطالبات مجموعة من الانشطة والتجارب لمشاركتها مع الحضور.

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