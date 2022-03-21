القوى العاملة: تعيين 1183 شابا بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1183 شاباً، منهم 16 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 2769 شاباً.





وتلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضى، قامت المديرية باستخراج 536 شهادة قياس مستوى المهارة، و682 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 58 شكوى عمالية، تمت تسوية 7 منها ودياً، وتحويل 40 شكوى منها للقضاء، وتبقى 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ19 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4650 عاملا.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 29 محضر للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 71 عاملاً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 12 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية فى نفس المجال.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 61 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 143 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.