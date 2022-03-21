وزيرة البيئة تفوز بجائزة أبطال التغيير تقديرا لدور المرأة المصرية فى البناء

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دور المرأة المصرية فى دعم العمل البيئى وخصوصا على المستوى الدولى، ومع تولى مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP14 فى 2018 وحتى رئاسة مؤتمر المناخ COP27 هذا العام، والذى نسعى بكل السبل لإنجاحه مع وضع الإنسان والمرأة بوجه خاص فى قلب الكفاح ضد آثار تغير المناخ.





جاء هذا خلال كلمة وزيرة البيئة أثناء حفل تكريمها وحصولها على جائزة أبطال التغيير لمساهمتها المتميزة كنموذج للمرأة المصرية فى عملية تنمية الدولة، من سفراء السويد وكندا والمكسيك، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة ومنها الأستاذة نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية، والسيدة هبة السويدى مؤسس جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا أصابات الحروق.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا التكريم، تقديرا لجهود المرأة المصرية فى البناء والتنمية، مؤكدة أن ما تبذله من جهود فى مجال البيئة محليا وعالميا هو نتاج شغف حقيقى بالعمل البيئى، وإيمان بضرورة العمل الدؤوب والتعلم المستمر من التحديات والإصرار للوصول للهدف المنشود وهو تطوير قطاع البيئة المصرية، والمساهمة الفعالة فى العمل العالمى لمواجهة التحديات البيئية من أجل مصلحة الكوكب. ولفتت الوزيرة إلى دور والدتها كنموذج للمرأة المصرية المثابرة والدؤوبة فى تربية أولادها والقيام بمهام عملها حتى وقتنا هذا، والتى تعد ملهمة لها فى الحفاظ على الالتزام والعمل لتحقيق الهدف والنجاح.

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