/687086/اليوم-تامر-عاشور-ضيف-إسعاد-يونس-في-برنامج-صاحبة-السعادة

يحل اليوم الإثنين، المطرب المصري تامر عاشور ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على فضائية «dmc» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنان تامر عاشور ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس.

تامر عاشور ببرنامج «صاحبة السعادة»

ويتحدث الفنان تامر عاشور خلال الحلقة عن مسيرته الفنية، ويتغنى بعدد من أغانيه القديمة والجديدة، التي طالما لجأ إليها الجمهور في فترة حزنه واكتئابه بعد الانفصال عن حبيبته.

تامر عاشور يطرح «تيجي نتراهن»

من جانبه، طرح الفنان تامر عاشور مؤخرًا أغنية «تيجي نتراهن» من ألبومه الجديدمن كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وحققت حوالي 5.5 مليون مشاهدة حتى عبر YouTube.

كلمات أغنية «تيجي نتراهن» للفنان تامر عاشور

وجاءت كلمات أغنية «تيجي نتراهن» للفنان تامر عاشور كالآتي:

تيجى نتراهن إن هيجى اليوم وتقولى ان انتى ندمتى وان الدنيا هتخليكى تعرفى قيمتى حاولى تلاقى من دلوقتى ليومها كلام اعملى بس حساب قدّام انا حذّرتِك وابقى افتكرى انِّك صمّمتى

تيجى نتراهن انك راجعه وان ساعتها مش هتلاقى حجج تقوليها وانى هدور وشى يوميها علشان ازود على أوجاعك مليون وجعه

عينى فعينِك مش متضايقه إنى خلاص مش هبقا معاكى بالذات لما لقيتى ان انا بسهوله انساكى اه سايباني لكن عارفه بتخسرى مين طب كان ليه بقا دمع العين لو فعلا مابقاش فى ليا حنين جواكى

تيجى نتراهن انك راجعه وان ساعتها مش هتلاقى حجج تقوليها وانى هدور وشى يوميها علشان ازود على أوجاعك مليون وجعه.

وطرح المطرب تامر عاشور أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم «تملي»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

وتقول كلمات الأغنية: «تملي جرحي يجي ماللي كانوا.. اعز ناس وعمرهم ما هانوا.. ف وقت شدتي ياقلبي بانوا.. عملنا معجزات عشان رضاهم.. عملنا ١٠٠ مفاجأه من وراهم.. وخدنا ايه مانبنا غير أذاهم.. احنا هنرتاح لو راحوا.. سيبهم يمكن يرتاحوا.. مين فينا فضل في جراحه.. دول ناس لازم ننساهم.. خلصت ايامنا معاهم.. نكسب لو ودعناهم.. نكسب لو ودعناهم.. عرفنا مين معانا ومين علينا.. حياتنا اولى للي يشترينا.. حرام نعيش لناس بيبيعوا فينا.. خلاص مفيش امل مفيش غلاوه.. هو احنا شوفنا منهم غير قساوه.. مين حول المحبه للعداوه».