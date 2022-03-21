«بعد اجتياز الأختبار»..السيسي يصدق على منح «البورد المصري» لخريجي كليات القطاع الصحي

/687085/بعد-اجتياز-الأختبارالسيسي-يصدق-على-منح-البورد-المصري-لخريجي-كليات-القطاع-الصحي

يهدف مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، ووافق عليه النواب سابقا، إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، إضافة إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.

دوت الخليج

قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

وتضمن القانون حصول كل خريجي كليات القطاع الصحي، على “ البورد المصري”، بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد، فى كل التخصصات الطبية.

المادة الرابعة

حيث نصت المادة الرابعة، على أن” يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى “البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ريس الجمهورية، تسرى أحكام مشروع هذا القانون، على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات العلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، والطب البشرى والأسنان والصيدلة، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

ويستهدف قانون المجلس الصحي المصري، اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، إضافة إلى اعتماد الشهادات المهنية أو ما سيحدث فى المستقبل، لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.