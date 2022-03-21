«لتأهيل وتدريب الأطباء»..السيسي يصدق على إنشاء فروع للمجلس الصحي المصري فى جميع المحافظات

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دوت الخليج

قانون المجلس الصحي المصري

وتضمنت المادة الأولي من مشروع القانون بعد تصديق الرئيس السيسي، إنشاء فروع للمجلس الصحي المصري، بجميع المحافظات لرفع كفاءة الأطباء من خلال تأهيلهم وتدريبهم، ويكون المجلس تابع لرئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولي، على أن إنشاء هيئة عامة للخدمات الصحية تسمى المجلس الصحي المصري، يكون لها الشخصية الاعتبارية،الرئيس السيسي، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

تسعي الدولة من خلال مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، إضافة إلى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية والطبية بحيث يضمن توفير خدمة تليق بالمواطن، من خلال تطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.

كما يساهم إنشاء المجلس لصحي المصري فى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، إضافة إلى اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، فضلا عن اعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث فى المستقبل لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس.

كما يساهم المجلس الصحي المصري، فى اختبار الأطباء للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.