/687083/البنك-المركزى-يرفع-سعر-الفائدة-1-فى-اجتماع-استثنائى

قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

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