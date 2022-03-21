شكرى يجتمع برئيس أركان الجيش الباكستانى فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية ‫سامح شكرى صباح اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

كان شكرى قد وصل أمس الأحد إلى باكستان المحطة الرابعة لجولته الآسيوية التى شملت كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي مع باكستان على كافة الأصعدة، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدى عقده شكري الأحد، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.