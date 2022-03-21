الرئيس السيسي: السيدة المصرية دائما ما تكون نموذجا محترما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السيدة المصرية دائما ما تكون نموذجا محترما.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قناة " سي بي سي" والتي كانت تستضيف عبر تقنية الفيديو إحدى المواطنات وتدعى محروسة سالم والتي تم عرض حالتها خلال تقرير أذاعته القناة جاء تحت عنوان "الحياة للمكافحين" .
واستجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالب السيدة محروسة على الهواء، قائلا: "مش ممكن الست محروسة أو أختي أو بنتي تقول كدا، وأنا يشرفني أني أكلمها وأنا يشرفني أني أكلمك يا بنتي".
وكانت القناة قد عرضت تقريرا يفيد بأن السيدة "محروسة"، تعاني من شلل حركة وتقوم بالعمل على "تروسكل" لكي توفر مصدر دخل لأسرتها التي تتكون من زوج يعاني من مجموعة من الأمراض وأولادها.
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