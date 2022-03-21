سفراء كندا والمكسيك والسويد يكرمون وزيرة البيئة على هامش الاحتفال باليوم العالمي...

وزيرة البيئة تفوز بجائزة أبطال التغيير تقديراً لدور المرأة المصرية في البناء والتنمية

وزيرة البيئة: دور المرأة المصرية الناجح في التنمية نتاج ايمان وعمل دؤوب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في دعم العمل البيئي وخاصة على المستوى الدولى، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ وحتى رئاسة مؤتمر المناخ COP27 هذا العام، والذي نسعى بكافة السبل لإنجاحه مع وضع الإنسان والمرأة بوجه خاص في قلب الكفاح ضد آثار تغير المناخ.

جاء هذا خلال كلمة الوزيرة أثناء حفل تكريمها وحصولها على جائزة أبطال التغيير لمساهمتها المتميزة كنموذج للمرأة المصرية في عملية تنمية الدولة، من سفراء السويد َوكندا والمكسيك ، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة ومنها الأستاذة نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية ، والسيدة هبة السويدى مؤسس جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا أصابات الحروق.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا التكريم، تقديرا لجهود المرأة المصرية في البناء والتنمية، مؤكدة أن ما تبذله من جهود في مجال البيئة محليا وعالميا هو نتاج شغف حقيقي بالعمل البيئي، وإيمان بضرورة العمل الدؤوب والتعلم المستمر من التحديات والإصرار للوصول للهدف المنشود وهو تطوير قطاع البيئة المصرية، والمساهمة الفعالة في العمل العالمي لمواجهة التحديات البيئية من أجل مصلحة الكوكب.

ولفتت الوزيرة إلى دور والدتها كنموذج للمرأة المصرية المثابرة والدؤوبة في تربية أولادها والقيام بمهام عملها حتى وقتنا هذا، والتي تعد ملهمة لها في الحفاظ على الالتزام والعمل لتحقيق الهدف والنجاح.