الرئيس السيسي يؤكد حرصه الدائم على السماع للمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه الدائم على السماع للمواطنين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" - إنه لا يستطيع أن يغفل أو يتجاوز عن أي شيء يأتي أمامه، وإن من يرى ويصمت سيحاسب أمام الله.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يدرك جميع المصريين والمسؤولين أن ما يخفف عن أحد سيخفف الله عنه.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى جهد لها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين .. إلا أن استمرار زيادة السكان بهذا الشكل سيصعب المشكلة وحلها.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم وجود أي نقص في أي سلع أساسية، مبينًا في الوقت ذاته أن مصر لديها احتياطي مناسب يكفي 3 أو 4 شهور على الأقل.

وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك إجراءات للحماية الاجتماعية للمواطنين سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، موضحًا أن إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف لمواجهة تأثير التطورات التي تحدث في العالم.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن العالم لم يعد منفصلًا بل متصلًا ببعضه، والتأثيرات تكون على الجميع.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هذا هو التوقيت المناسب للاستفادة من المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم عمل صوامع أخرى، فضلا عن إجراءات للتوسع في زراعة القمح، لتصل إلى مليوني فدان خلال العامين القادمين، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "مشروع تكافل وكرامة" يضم 3.7 مليون أسرة بتكلفة تبلغ 19.5 مليار جنيه، منوهًا بأن الدولة ستحاول زيادة هذا المبلغ وعدد المستحقين خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال المداخلة مع القناة، والتي كانت تستضيف عبر تقنية الفيديو إحدى المواطنات وتدعى محروسة سالم والتي تم عرض حالتها خلال تقرير جاء تحت عنوان "الحياة للمكافحين" - أن السيدة المصرية دائمًا ما تكون نموذجًا محترمًا.

واستجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالب السيدة/ محروسة على الهواء، قائلًا: "مش ممكن الست محروسة أو أختي أو بنتي تقول كدا، وأنا يشرفني أني أكلمها وأنا يشرفني أني أكلمك يا بنتي".

وعرضت القناة تقريرا يفيد بأن السيدة "محروسة"، تعاني من شلل حركة وتقوم بالعمل على "تروسكل" لكي توفر مصدر دخل لأسرتها التي تتكون من زوج يعاني من مجموعة من الأمراض وأولادها.

كما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب إحدى المواطنات (التي كانت تستضيفها القناة عبر تقنية الفيديو) وتدعى السيدة/ جيهان والتي كانت ترغب في الحديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قام الرئيس على الفور بإجراء مكالمة معها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أشكرك على تربية أولادك وقيامك بتزويجهم .. أجرك كبير عند ربنا".

وكانت قناة "سي بي سي" قد عرضت تقريرا عن حالة السيدة/ جيهان والتي أعربت عن رغبتها في أن تقوم الدولة برعايتها وفتح مشروع لها، بعد أن أصبحت غير قادرة على العمل.