عاجل.. الحكومة: غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه على مخالفى أسعار الخبز الجديدة

جدة - نرمين السيد - وشدد القرار على معاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ5 ملايين جنيه.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لـ أسعار الخبز الحر والفينو بالمخابز.

ووفقا للقرار تم تحديد سعر رغيف الخبز زنة 45 جراما بـ50 قرشا، والرغيف زنة 65 جراما بـ75 قرشا، والرغيف 90 جراما بجنيه واحد، وكيلو الخبز معبأ بـ11 جنيها ونصف.

كما تم تحديد سعر رغيف الفينو بـ50 قرشا زنة 40 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراما.

وجاء فى نص القرار، أنه يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.