الأرصاد تعلن عن ظاهرة قوية تؤثر بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، يكون باردا على السواحل الشمالية، دافئا على شمال الصعيد وجنوب سيناء.
ولفتت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى أن الطس سيكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.
وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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