عاجل.. الحكومة تعلن رسميا أسعار الخبز الحر والفينو بالمخابز

جدة - نرمين السيد - ووفقا للقرار تم تحديد سعر رغيف الخبز زنة 45 جراما بـ50 قرشا، والرغيف زنة 65 جراما بـ75 قرشا، والرغيف 90 جراما بجنيه واحد، وكيلو الخبز معبأ بـ11 جنيها ونصف. كما تم تحديد سعر رغيف الفينو بـ50 قرشا زنة 40 جراما، و75 قرشا لللرغيف زنة 60 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراما. وجاء فى نص القرار، أنه يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.

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