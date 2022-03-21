عاجل..الرئيس السيسى يزف بشرى سارة لمستفيدى مشروع تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "مشروع تكافل وكرامة" يضم 3.7 مليون أسرة بتكلفة تبلغ 19.5 مليار جنيه، منوها بأن الدولة ستحاول زيادة هذا المبلغ وعدد المستحقين خلال الفترة المقبلة.





وكشف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن هناك إجراءات للحماية الاجتماعية للمواطنين سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، موضحا أن إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف لمواجهة تأثير التطورات التى تحدث فى العالم.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن العالم لم يعد منفصلا بل متصلا ببعضه، والتأثيرات تكون على الجميع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة تبذل أقصى جهد لها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين .. إلا أن استمرار زيادة السكان بهذا الشكل سيصعب المشكلة وحلها.

وشدد الرئيس السيسى على عدم وجود أى نقص فى أى سلع أساسية، مبينا فى الوقت ذاته أن مصر لديها احتياطى مناسب يكفى 3 أو 4 شهور على الأقل.

وكشف الرئيس السيسى أن هذا هو التوقيت المناسب للاستفادة من المشاريع القومية التى تنفذها الدولة، لافتا إلى أنه سيتم عمل صوامع أخرى، فضلا عن إجراءات للتوسع فى زراعة القمح، لتصل إلى مليونى فدان خلال العامين القادمين، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج.