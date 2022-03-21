في عيد الأم.. إيمي سمير غانم تتذكر دلال عبد العزيز: «عيدك في الجنه»

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حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على معايدة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، ومشاركة مشاعرها في أول عيد أم بعد وفاة والدتها، مع جمهورها الذي طالما يحتويها ويدعمها ويساندها بدعواته لها.

دوت الخليج يرصد معايدة إيمي سمير غانم لوادلتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في عيد الأم

إيمي سمير غانم ترسل مُعايدتها للراحلة دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لها مع والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقتها دنيا من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكتبت كلمات مؤثرة تعكس كم الحب والحزن الذي يملأ قلبها من بعد فراق أمها، وما تشعر به في أول عيد أم لها بدون أمها، وعلقت على الصورة قائلة: "اول عيد ام منغير مامي، الحمدلله.. كل سنه و انتي طيبه يا ديدي و عيدك في الجنه باذن الله.. اشوفك علي خير يا مامي.. بحبك".

النجوم والجمهور يدعمون إيمي سمير غانم في عيد الأم

بادرت الفنانة بدرية طلبة بمواساة الفنانة إيمي سمير غانم في أول عيد أم لها بدون والدتها، وعلقت على الصورة التي نشرتها على الإنستجرام مع النجمة دلال عبد العزيز، وقالت بدرية: "ربنا يرحمها ويصبركم"، وشاركت دنيا عبد العزيز بوضع قلوب حمراء، وقالت هاجر الشرنوبي من خلال التعليقات: "الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه"، وكتبت زينة تعليقها قائلة: "الله يرحمها في الجنة باذن الله عيدها"، وتوالت تعليقات الجمهور على نفس المنوال، ودعت واحدة من الجمهور لإيمي أن تكون أم قريبًا.

إيمي سمير غانم تطعم الكلاب وتداعبهم

نشرت إيمي سمير غانم من خلال خاصية القصص المصورة التابعة لحسابها الرسمي على الإنستجرام، فيديو قامت بتصويره وأحد يضع طعامًا لعدد من طكلاب الشوارع، وظهر صوت إيمي في الفيديو وهي تداعب الكلاب وتقول لأحده: "يلا يا حبيبي روح كُل"، وذكرت خلال الفيديو أن جميع هذه الكلاب تم تطعيمها للمحافظة على صحتها وصحة كل من يحتك بها من البشر، ومن المعروف سابقًا حب إيمي سمير غانم وولعها الشديد بالكلاب، وأمتلاكها عدد منهم.