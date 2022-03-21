حضور مصطفى حسني وغياب أصالة.. لقطات من عقد قران شام الذهبي

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احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الأحد بعقد قرانها، في حفل عائلي صغير شهد حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

دوت الخليج ينشر لقطات من حفل عقد قران ابنة أصالة

عقد قران شام الذهبي ابنة أصالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صور وفيديوهات من عقد قران شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر الداعية مصطفى حسني في الصور حيث عقد قرانهما، ولكن أثار غياب والدتها الفنانة أصالة نصري عن الصور تساؤلات الجمهور والمتابعين.

زفاف ابنة أصالة

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حفل زفاف لابنة أصالة، وخلاله ستهديها الفنانة السورية أغنية خاصة في حفل زفافها بالتعاون مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري.

جدير بالذكر أن زوج شام الذهبي لم يعد من الوسط الفني، فهو العضو المنتدب لمجموعة هلال كما يعمل في مجال المقاولات الصناعية، وهو صديق مقرب لرجل الأعمال هاني سعد زوج الفنانة درة.

يشار أن الفنانة أصالة نصري كشفت مؤخرًا عن موعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي وذلك خلال إحيائها حفل غنائي لها بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية وسط حضور جماهيري.

وأوضحت أصالة على المسرح أثناء إحيائها للحفل أن موعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي على خطيبها أحمد هلال، سيكون في شهر مارس الجاري، قائلة: "حفل زفاف ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر القادم"، كما فاجئت الجمهور بـ "زغرودة" أثناء تواجدها على المسرح.

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ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة أصالة طرحت مؤخرًا مجموعة من الأغاني التي حققت بها نجاحًا كبيرًا مثل أغنية أنا دخيل الله، التي كتبها سعود البابطين، ومن ألحان الدكتور طلال، وتوزيع ميثم علاء، أما أغنية جرأة فكانت من كلمات عبد الله بن فيصل، وألحان وتر، والتوزيع لـ هشام السكران.

وطرحت أصالة نصري أيضًا قبل أيام أغنية جديدة لها باللهجة الخليجية بعنوان «تقول تبغاني»، وحققت نسب مشاهدات عالية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، ومنصة ديزر للموسيقى.