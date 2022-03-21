"يدوم رضاهم علينا".. محمد رمضان يهنئ والدته بعيد الأم ويترحم على حماته

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عايد الفنان محمد رمضان والدته بمناسبة عيد الأم، من خلال فيديو مجمع لبعض الصور والفيديوهات، على أنغام أغنية له عن الأم، وترحم على والدة زوجته التي وصفها بأمه الثانية.

دوت الخليج ينقل لكم مُعايدة محمد رمضان أمه وزوجته في عيد الأم ويدعوا بالرحمة لحماته

محمد رمضان يُعايد أمه وزوجته في عيد الأم

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهو عبارة عن عدد من الصور والفيديوهات تجمعه بوالدته وزوجته، على أنغام أغنية أمي ملكة، وعلق على الفيديو قائلًا: " كل سنة وأمي الغالية و أم أولادي و كل أم بخير وصحة ويدوم رضاهم علينا"، وترحم محمد رمضان على والدة زوجته وقال: " ربنا يرحم أمي التانية وحماتي ويرحم كل أم ويسكنها فسيح جناته"، وصاحب تعليقه بهاشتاج أمي ثروة.

تعليقات جمهور محمد رمضان على الفيديو

علق عدد من متابعي الحساب الرسمي لمحمد رمضان على الإنستجرام، على الفيديو التي نشره لتهنأة أمه وزوجته في عيد الأم، ومازحته إحداهم قالئلة: "انا هعلق عشانها هى مش عشانك بصراحه كل سنه وهى طيبه ربنا يديها الصحه وطولت العمر قولها تدعيلى دعوه حلوه من ال بتدعيهم ليك جايز ابقى غنيه زيك"، وأحدهم وجه كلامه لوالدة محمد رمضان وقال لها: " تسلمي يا طنت عشان جبتي اجمل اسطورة"، وتابع عدد من الجمهور يكتبون تعليقات يقولون فيها: "ربنا يخليها لك".

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محمد رمضان يُهدي والدته أغنية أمي ملكة

قدم الفنان محمد رمضان أغنية أمي ملكة كهدية لوالدته في عيد الأم لعام 2020، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وسجل فيديو في أول الأغنية يعلن عن أنه أهداها لوالدته في عيد الأم وأعرب عن ثقته أن كل جمهوره سيهديها لأمه في مثل هذا اليوم.

ألف كلمات أغنية أمي ملكة لـ محمد رمضان البلدوزر، و ألحان وتوزيع اسلام الابيض و اسلام شيبسي، وحصلت الأغنية على ما يزيد عن 5 مليون مشاهدة خلال العامين الماضيين.