الموت يفجع الفنان باسم سمرة «تفاصيل»

أعلن الفنان باسم سمرة وفاة عمته، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يكشف وفاة ابن عمة باسم سمرة

كتب باسم سمرة عبر موقع فيسبوك: «إِنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمتي عادل زايد، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يا رب، ولا أراكم الله مكروها».

باسم سمرة في منورة بأهلها

من ناحية أخرى، عرض للفنان باسم سمرة مسلسل «منورة بأهلها» عبر منصة شاهد الالكترونية، بعد جدل كبير نشب بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ، حيث قامت شاهد من قبل بحذف الدعايا الإعلانية للعمل قبل طرحه بساعات وذلك بسبب منشور كتبه باسم سمرة، قال فيه: « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

ولكن خرج سمرة ليعتذر من تركي آل الشيخ رسميا، على الهواء من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر»، فقال: رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق وأعتذر عنه ومن المستحيل أهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ، لأن ما فعله المستشار تركي آل الشيخ في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به.

وتابع: تركي آل الشيخ أفاد الوطن العربي كله، مقدرش أهاجمه وله كل الاحترام، وبعتذرله عن اللي حصل وعن تأخري في التوضيح، وأنا بعيد شوية عن التواصل الاجتماعي ومش شاطر فيها وابن أختي هو اللي بيدير لي الصفحة، وبأكد أن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة واحنا وطن واحد»، لتحل الأزمة على الفور بين باسم سمرة وتركي آل الشيخ.

تفاصيل مسلسل منورة بأهلها

مسلسل «منورة بأهلها» من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل على مدار 10 حلقات، من إخراج يسرينصر الله، في ثاني تجاربه الإخراجية للمنصات الإلكترونية.