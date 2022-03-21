الرئيس السيسى يستجيب للسيدة جيهان منصور: لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الست جيهان منصور لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها بعد كل اللى انتى عملتيه اتفضلى اتكلمى وأنا اللى بشكرك على اللى إنتى عملتيه وطلبت من الرئيس مشروع ورد عليها من عينى حاضر. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى: الست جيهان عاوز أقولك على حاجة وعاوزك ما تسيبيش عيالك وبشكرك على اللى ربتيهم وبتربيهم وزوجتيهم وأجرك كبير أوى عند ربنا علشان كده أى حاجة بتطلبيها ربنا بيحققهالك وكان صعب عليا قوى إنى أسمعك بتقول عاوز أكلمك وما أكلمكيش. وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: ما أقدرش أبدا أتجاوز أى حاجة تيجى قدام عينى ما أقدرش علشان هتحاسب من ربنا -سبحانه وتعالى- إنى شوفت وطنشت طيب، وكان صعب عليه أن أسمع إنك عايزة تكلميني ومقدرش.

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