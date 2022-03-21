الرئيس السيسي للسيدة محروسة: الست المصرية دايما مثل عالى وراقى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، للست محروسة خلال "برنامج من مصر"، على cbc : "أنا يشرفنى إنى أكلمك، خلينى أقولك ربنا يخليكى ويوفقك وفى جهدك، واسمحيلى أقف جنبك وأقولك، والله الست المصرية دايما مثل عالى وراقى وأنا بتشرف إنى بكلمك دلوقتى والله

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