عاجل.. الرئيس السيسى للمواطنين: إحنا بخير والسلع كلها موجودة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج من مصر، والمذاع على قناة سى بى سى الفضائية.
ووجه الرئيس رسالة إلى المواطنين مطمئنا: "متقلقوش إحنا بخير الأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة.. وعندنا احتياطى مناسب يواكب أى تطور وأى أزمات.. مفيش عندنا أى نقص فى السلع الأساسية ولا أى سلعة خالص".
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