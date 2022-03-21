عاجل.. الرئيس السيسى للمواطنين: إحنا بخير والسلع كلها موجودة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج من مصر، والمذاع على قناة سى بى سى الفضائية.

ووجه الرئيس رسالة إلى المواطنين مطمئنا: "متقلقوش إحنا بخير الأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة.. وعندنا احتياطى مناسب يواكب أى تطور وأى أزمات.. مفيش عندنا أى نقص فى السلع الأساسية ولا أى سلعة خالص".