الست محروسة للرئيس: الدنيا مش سيعانى إن بكلمك وحاسة إن قلبى هيقف

جدة - نرمين السيد - عبرت السيدة محروسة سالم، التى استجاب لها الرئيس لمطالبها على الهواء مباشرة بسبب معاناتها من شلل حركى وهى المعيلة الوحيدة لأسرتها، عن سعادتها بحديثها مع الرئيس واستجابته لمطالبها.





وقالت السيدة محروسة، فى مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، خلال برنامج "من مصر"، على قناة cbc: "الدنيا مش سيعانى إن بكلمك، وحاسة إن قلبى هيقف". ورد عليها الرئيس السيسى: "الست المصرية دايما مثل عالى وراقى ونموذج محترم، وأنا بتشرف إنى بكلمك".

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