محافظة الجيزة تعلن عن ملتقى لتوظيف الشباب

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف للشباب يوم السبت 26 مارس، بمدرسة حسام الدين الحديثة بشارع العشرين بفيصل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف للشباب يوم السبت 26 مارس، بمدرسة حسام الدين الحديثة بشارع العشرين بفيصل. وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، عبر موقع "فيسبوك"، يتيح الملتقى العديد من الوظائف بمختلف التخصصات والمؤهلات.

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